Rbnett streamer fire konserter – se den første i kveld

Kultur

Romsdals Budstikke ønsker å hjelpe artister og produsenter i en vanskelig tid, og har derfor inngått avtale med Molde Live / Molde Livestream om å vise disse konsertene i påska. Konsertene vil være åpne for alle.

Her er konsertlista:

Mugs of Norway

3. april kl. 20.00

Mugs of Norway er et showband som spiller fengende låter, både cover og egne - på ukuleler.

Mugs of Norway ønsker med denne konserten å støtte Molde Live som jobber knallhardt for å gi artister en scene også i disse corona-tider. Konserten blir en ekstrakonsert i forhold til det oppsatte programmet til Molde Livestream. Bandet gir alle inntekter fra denne konserten tilbake til Molde Live.

Perler for svin

4. april kl. 21.00

Dette bandet hyller de fire store i norsk rock, deLillos, Raga Rockers, Dumdum Boys og Jokke & Valentinerne. Perler for Svin ble til i februar 2016, og består av Torgrim Johnson på vokal/ gitar, Tommy Bechstrøm på gitar/vokal, Ståle Staurseth på bass/vokal og Adam Strange på trommer. Bandet lover en kruttsterk konsert som varer i to timer lørdag kveld.

I anledning dette prosjektet har bandet bestemt seg for å kombinere livestreamen med slipp av ny EP med orginal-låter, som ble spilt inn i november 2019.

Gunnar Bech Trio

8. april kl. 20.00

Her får publikum oppleve de tre lokale musikerne Gunnar Bech på vokal og trombone, Sindre Klykken på kontrabass og Arne Torvik på piano. – På denne konserten blir det spilt hovedsakelig favoritter fra jazzens gullalder og jeg gleder meg rått til å få gi dere hjemme en svingende konsertkveld, melder Gunnar Bech.

Revolt

11. april kl. 21.00

Det unge bandet fra Molde som nylig signerte ny platekontrakt og egentlig skulle hatt spillejobb i London i vår, er kjent for energiske sceneopptredener, med en forkjærlighet for tidløse melodier, store refreng og et moderne lydbilde.