Her er konsertene du kan se i april

Stadig flere artister finner vegen til ulike digitale scener. Her gir vi deg oversikten over lokale artister og musikere du kan strømme rett hjem i stua di nå i april, mange produsert av Molde Live. Konsertene blir også liggende i opptak, slik at du kan se de når du ønsker.

Saka oppdateres!

Ole Andreas Silseth og Martin Bredin

1. april kl. 20.00 / Molde Livestream

Gikk du glipp av denne konserten, kan du høre Moldes egen operasanger og pianist Martin Bredin i heftig samspill i opptak. Ole Andreas Silseth er utdanna operasanger fra operahøgskolen i Oslo og er bosatt i Molde. Han jobber mye i fylket og har jevnlig konserter i Molde, Kristiansund og på Sunnmøre. Han jobber særlig mye for Operaen i Kristiansund og hadde nylig en rolle i operaen Turandot som var på turne i Trøndelag da koronakrisen rammet.

Martin Bredin er Moldes svenske klavervirtuos, og for mange et velkjent ansikt fra Operaen i Kristiansund, Musikkens Venner i Tomrefjord og mange andre arenaer i distriktet. Han har vært kapellmester og huspianist i en årrekke sammen med det meste som kan krype, gå og fly av sangere i operabransjen.

Stephanie Lippert Djupvik & Hallvard Djupvik

2. april kl. 21.00 / Djupvik Songformidling på Facebook

Operaparet Djupvik som nylig flyttet hjem til Tomrefjord streamer sin første konsert torsdag.

– Vi vil synge så fint vi kan for dere som sitter og er usikre på fremtiden og nået. Vi sender tanker og gode ønsker til kjente og ukjente som er ofre for koronavirusets herjing rundt i verden, skriver de to om arrangementet.

Mugs of Norway

3. april kl. 20.00 / Molde Livestream

MUGS of Norway er et showband og en sjarmbombe av et band som spiller fengende låter, både cover og egne - på ukuleler.

MUGS of Norway ønsker med denne konserten å støtte Molde Live som jobber knallhardt for å gi artister en scene også i disse corona-tider. Konserten blir en ekstrakonsert i forhold til det oppsatte programmet til Molde Livestream. Bandet gir alle inntekter fra denne konserten tilbake til Molde Live.

Perler for svin

4. april kl. 21.00 / Molde Livestream

Dette bandet hyller de fire store i norsk rock, deLillos, Raga Rockers, Dumdum Boys og Jokke & Valentinerne. Perler for Svin ble til i februar 2016, og består av Torgrim Johnson på vokal/ gitar, Tommy Bechstrøm på gitar/vokal, Ståle Staurseth på bass/vokal og Adam Strange på trommer. Bandet lover en kruttsterk konsert som varer i to timer lørdag kveld.

I anledning dette prosjektet har bandet bestemt seg for å kombinere livestreamen med slipp av ny EP med orginal-låter, som ble spilt inn i november 2019.

Gunnar Bech Trio

8. april kl. 20.00 / Molde Livestream

Her får publikum oppleve de tre lokale musikerne Gunnar Bech på vokal og trombone, Sindre Klykken på kontrabass og Arne Torvik på piano.

– På denne konserten blir det spilt hovedsakelig favoritter fra jazzens gullalder og jeg gleder meg rått til å få gi dere hjemme en svingende konsertkveld, melder Gunnar Bech, som er hardt rammet av koronakrisen.

– Jeg hadde forberedt meg til Spania-turne med seks kirke- og kulturhusjobber med Ytre Suløen. Den ble kansellert dagen før avreise, i tillegg ble jeg forkjøla og havna 14 dager i karantene. Jeg har falt mellom to stoler med statens støtteordninger, da jeg har utdannet meg innenfor helse siste åra, skriver Bech i omtalen av konserten.

Bjørn & Britt - Kitchen songs

8. april kl. 20.00 / Bjørn Tomren Facebook

Bjørn Tomren streamer sanger fra kjøkkenet hver onsdag kl. 20.00. Det er en god sjanse for at Åse-Britt Jakobsen også kommer for å spille og synge. Det har hun i hvert fall gjort på de to foregående konsertene.

Revolt

11. april kl. 21.00 / Molde Livestream

Det unge bandet fra Molde som nylig signerte ny platekontrakt og egentlig skulle hatt spillejobb i London i vår, er kjent for energiske sceneopptredener, med en forkjærlighet for tidløse melodier, store refreng og et moderne lydbilde.

