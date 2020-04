Generalsponsoren får kritikk for utbytte – men Moldejazz jubler for millionstøtte

Kultur

Adresseavisen kritiserer på lederplass tirsdag 31. mars Sparebank1 SMN for å ta ut utbytte på 649 millioner kroner når Finanstilsynet gir råd om å droppe det i år på grunn av koronakrisa. «Mange velger riktignok å redusere størrelsen på utbytte, men her viser bankene svak ryggmargsrefleks i en tid hvor store deler av næringslivet ligger nede og over 300.000 er uten arbeid. Å gi deler av næringslivet en skulder å gråte på, som Sparebanken SMN tilbyr, virker bare hult», mener avisa.