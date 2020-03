Vi trenger kultur! På alle bauger og kanter. Nå!

Kultur

Et etter hvert ganske langt liv som godt over gjennomsnittlig litterært interessert har blant annet lært meg, at er det én ting det er vanskelig å leve av, så er det å gi ut diktsamlinger (selv har jeg aldri tenkt tanken på å begi meg ut på noe slikt). Ikke fordi de er dårligere enn romaner som, noen ganger, pøses ut i serie etter serie, men fordi de rett og slett selger i så veldig mye lavere opplag enn hva romaner ofte gjør. Jeg har tenkt at det henger sammen med det høye tempoet som alle holder i den tiden vi lever i. Dikt trenger litt saktere liv rundt seg, for at man skal kunne ta innover seg de, ofte få, linjene man eksponeres for når man leser dikt. Den hverdagen som inntil nylig var vår normale, ga oss sjelden den tiden.

Men nå er det andre tider.

For dagene går så sakte. Skjønt, jeg har mer enn nok å holde på med, men alt er mer fleksibelt, på en litt feil måte, her man sitter på et hjemmekontor og venter på at verden skal komme i noe som ligner vater igjen. Men det gir også noen muligheter som man ikke ellers alltid har. For det må jo for pokker holde at man sitter foran pc`en 10-12 timer hver dag og holder på med... jobb. Og planlegger hvilke prosjekter man skal fokusere på når verden en dag kommer tilbake til normalen igjen. Eller finner sin nye normal, som det vel heller vil være snakk om.

Så da jeg her om dagen, en aften presis klokken 20, klikket meg inn på Åse Britt Jakobsen og Bjørn Tomrens hjemmekonsert på Facebook, var det et kjærkomment avbrekk på en pc som for meg i større grad er et jobbredskap enn et underholdningsredskap. Og der og da følte jeg at jeg fortjente dette avbrekket. Ikke fordi jeg har jobbet så utrolig fokusert og intensivt den senere tiden. I så måte var januar og februar, med sine 3-5 reisedager i uka, mer imponerende.

Men konserten med Jakobsen og Tomren ga meg en veldig annerledes pause fra en hverdag som er i ferd med å bli ganske så statisk. En hverdag uten kulturelt liveinnhold, hvor dagene i mye større grad enn før ligner på hverandre. Det har ikke vært spesielt tett mellom de kulturelle opplevelsene de siste ukene, for å si det forsiktig. Og det er heller ikke gitt at jeg får brukt Patti Smithbillettene mine 12.juni i Zitadelle her i Berlin. Men slikt er et marginalt problem i disse dager. Bare spør alle helsearbeiderne rundt omkring. Noen vil kanskje heller velge å spørre hytteeiere – de har visst også sitt å slite med om dagen, hører jeg.

For meg var konserten med Jakobsen og Tomren den første «ordentlige» digitalkonserten jeg har vært på. I alle fall om man betrakter det som at det digitale var det eneste som var «the real thing» denne kvelden. Og det ble da også en fin opplevelse. Veldig bra, og jeg slenger ikke engang på et «faktisk». For det var på ingen måte uventet at det var bra. Da heller tvert i mot.

Men det får meg til å tenke på at dette paradigmeskiftet, som vi muligens er inne i, gir noen muligheter for kulturelle stemmer som, målt i salgstall, ikke alltid når ut i så stor skala som de kanskje fortjener. Og da tenker jeg videre, å tenke er bra for hjernen sies det, at det er nå, akkurat nå, at alle de fine poetene vi har både lokalt og nasjonalt, har sin store mulighet til å nå ut til et så omfattende publikum som de fortjener.

Vi vil se og høre dem lese diktene sine hjemmefra, fra sin egen stue, i sin egen sofa, og de skal lese og lese og oppgi vippsnummeret sitt og tenke på at i Se og Hørs storhetstid var leserne mer interessert i en «hjemme hos»-reportasje om Dag Solstad eller John Irving, enn i å lese noen av bøkene til forfatterne.

Så Knut Ødegård, Endre Ruset, Inger Elisabeth Hansen, Torgeir Schjerven, Erlend Nødtvedt og aller dere andre fine poeter jeg kjenner der ute; nå er faktisk scenen deres, hele tiden, om dere vil.

Jeg håper jeg kan glede meg.

Av Petter Haakon Pettersson





Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!