2000 så forestillingen sist. Nå er årets storsatsing avlyst

I en pressemelding forteller Skar at Atlanterhavsspelet, som skulle utspille seg ved Ergan kystfort i Bud den 31. jul, 1. august og 2. august i år, med åtte forestillinger og 30 aktører involvert, er avlyst

– På grunn av smittefaren med koronaviruset og all usikkerheten dette medfører, har vi bestemt å avlyse de åtte forestillingene som var planlagt nå til sommeren. Folk og land er utsatt for en alvorlig helsetrussel. Denne trusselen blir ekstra åpenbar ved store publikumansamlinger. Dette tar vi på største alvor, og har derfor bestemt å utsette årets forestillinger til 2021, skriver Skar i en pressemelding og opplyser at nær 2.000 besøkte forestillingene i 2018.

Skar forteller videre at produksjonen var kommet langt i forberedelsene.

– Sponsorene med generalsponsor, Romsdalsbanken og GassROR IKT i spissen, var på plass. De offentlige bidragsyterne som Møre og Romsdal fylkeskommune, vertskommunen Hustadvika og Kulturrådet var kommet med tilsagn. Aktørene fra 2018-oppsettingen viste stor interesse for å stå på videre, og støtteapparatet ellers begynte å komme på plass. På den måten lå alt godt til rette for å skape magisk stemning oppe på Ergan i Bud, sier Skar i meldinga og legger til:

– Det er derfor med en trist følelse vi nå velger å avlyse årets Atlanterhavsspel. Men som ansvarlig arrangør, finner vi det ikke forsvarlig å fortsette forberedelsesarbeidet med så mye risiko og usikkerhet som det nå er.

Nå satser arrangøren på bedre tider og nye opplevelser sommeren 2021.

