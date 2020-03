Teatret Vårt avlyser ikke forestillinger

Kultur

Det melder Teatret Vårt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Teatret Vårt følger til enhver tid helsemyndighetene anbefalinger for vår aktivitet. Vi er derfor i dialog med kommunen for å gjøre en forsvarlig risikovurdering av videre program. Per nå og til vi får råd om noe annet, gjennomfører vi våre planlagte forestillinger og publikumsrettede aktiviteter. Men det er viktig å legge til at vi gjør flere viktige tiltak for publikum med tanke på hygiene og sikkerhet slik at arrangementene skal gjennomføres innenfor anbefalingene og med god sikkerhet. Vi tar situasjonen på alvor både for vårt publikum og ansatte, sier teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag ved Teatret Vårt i pressemeldingen.

Videre melder teatret at «Om helsemyndigheter nasjonalt eller lokalt endrer på sine råd vil vi komme tilbake med ny informasjon. Det betyr også at vår vurdering vil kunne endre seg vedrørende gjennomføring og drift».

– I dag har Teatret Vårt vært i direkte kontakt med ordfører og kommuneoverlegen som per nå ikke råder oss til å avlyse planlagte forestillinger. Det kan endre seg i løpet av de kommende dagene og ny vurdering gjøres i samarbeid med kommunen daglig, sier teatersjefen, i følge meldinga.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte tirsdag kveld å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere. Hensikten er å hindre spredning av koronaviruset. Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som deretter må godkjennes av kommunen, i følge hjemmesiden til FHI.