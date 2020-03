Foredrag, konserter og forestillinger avlyst - se oversikten her

Kultur

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte tirsdag kveld å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere. Hensikten er å hindre spredning av koronaviruset. Forestillinger slik som teater, opera, kino og konserter omfattes av anbefalingene. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering, som deretter må godkjennes av kommunen, i følge hjemmesiden til FHI.

– Som musiker vet jeg mange vil slite

Ett av de første store arrangementene i Molde er konserten med Åge Aleksandersen og Gunnar Pedersen med Trondheimsolistene onsdag 18. mars. Konserten har vært utsolgt siden januar, i en sal med cirka 770 seter.

– Alle råd må bli fulgt, så det blir en utsettelse. Vi diskuterer ny dato allerede, og vi vil at alle skal kunne videreføre billetten de har kjøpt til neste konsertdato, eller eventuelt få pengene tilbake dersom datoen ikke passer. Jeg regner med at vi blir enige om ny dato for gjennomføring veldig snart, sier Hallvar Djupvik, leder for Musikkens Venner Tomrefjord, som står som arrangør.

– Jeg håper publikum har forståelse for at det er umulig å gjennomføre når vi har fått så tydelige anbefalinger fra myndighetene, sier Djupvik, og legger til:

– Det er ufattelig kjedelig for oss som en liten forening, som skulle gjennomføre vår største konsert. Det er også uheldig for de som skulle levere lyd og lys, samt for Bjørnsonhuset. Som musiker tenker jeg også på alle mine kolleger som går glipp av store og små summer som følge av alle avlysningene rundt i landet. Jeg vet at mange kommer til å slite, sier Djupvik.

Selv jobber han på Den Norske Opera som solist i produksjonen Mestersangerne i Nürnberg av Richard Wagner.

– Vi fortsetter prøver fram mot premieren 25. april. En avlysning der kommer nok seinere i så fall. Dette er en enorm produksjon med mange involverte. Jeg får betalt pr. forestilling, og så vidt jeg har skjønt av kontrakten, får jeg ingenting om forestillinger blir avlyst, sier Djupvik.

Foredrag på mandag flyttes

Et av de første store arrangementene i Bjørnsonhuset i Molde skulle etter planen være foredraget «Omgitt av idioter» med Thomas Eriksen mandag 16. mars kl. 18.30. Foredraget er en del av en turné i en rekke norske byer. I Molde er det nå avlyst.

– Det foredraget blir flyttet. Vi kommer tilbake til dato når denne er satt. Alle som har billett til foredraget vil bli kontaktet på mail angående hvordan vi håndterer dette, sier eventkoordinator Karine Akselsen hos arrangøren Atikko. Hun opplyser at cirka 400 hadde kjøpt billetter til arrangementet.

– Vi beklager ulempene dette måtte medføre, og håper på forståelse, sier Akselsen.

Flere avlyste konserter

I Hustadvika er konserten med Perleskum søndag 15. mars, med Jorun Marie Kvernberg blant musikerne, avlyst. Det skriver arrangøren i en pressemelding.

– Vi avlyser vi den planlagtee konserten Perleskum søndag 15. mars kl 18 på bedehuset i Elnesvågen. Vi er lei oss for det. Konserten kan forhåpentligvis blir arrangert til høsten, melder Hustadvika Mållag ved Øyvind Fenne. Han forteller at de som har reservert billetter, har fått beskjed på e-post.

Koret Vivace, som skulle ut på gospelturné, utsetter den på grunn av koronasituasjonen. De melder at de satser på turné i de samme kirkene i mars 2021.

Det er ventet at Teatret Vårt og Molde kino kommer med en pressemelding i løpet av onsdag.

Det Norske Teatret melder at alle forestillinger er avlyst onsdag 11. mars. Det rammer dermed forestillingen Slåttekar i himmelen, som gjøres i samproduksjon med Teatret Vårt.

Poppeloppeteatret, som har fire forestillinger 20. - 22. mars, melder at de vil komme med en avgjørelse tirsdag.

På Facebook har MFK avlyst Kick Off 2020, som skulle foregå på Løkta 28. mars.

Hos Syd vin- og matbar er det planlagt en rekke intimkonserter framover. Den første er Oscar Danielson torsdag 12. mars, deretter Ine Hoem lørdag 14. mars.

– Vi vil komme tilbake med en pressemelding med informasjon om hvordan vi håndterer situasjonen i løpet av dagen, sier konsertarrangør Geir Ove Inderhaug.

