Fest i Spiss Vinkel på Løkta

Kultur

Det lokale rockebandet Spiss Vinkel oppsto da noen av bandets første medlemmer rykket inn en annonse i Romsdals Budstikke, som lød: Musikere søkes til nystartet band med særdeles lave ambisjoner. Utrolig nok ville flere være med!, forteller bandet i en pressemelding.

Ambisjonene har endret seg noe i løpet av de tjue årene som har gått. Bandet forteller at det er en drøm å spille på Raumarock – men at ingen foreløpig har tatt sjansen på å sende noen demo til festivalledelsen.

Låtene – også på den nye EPen med tittel Hva skjedde...? – mener bandet faller innenfor hybrid-sjangeren «folkfunkpunkgrunge med et snev av visesang». Bandets medlemmer har liten tro på at denne sjangeren har mulighet til å utkonkurrere de trendene som finnes i dagens musikk. Samtidig kan man, som et av bandmedlemmene nylig uttalte, hevde at: «det viktigste er å holde på sin stil til det motsatte er bevist som bedre».

Lørdag 7. mars inviterer Spiss Vinkel til fest på Løkta, kl. 20.00. Bandet garanterer topp lyd og stemning. I tillegg blir noen av Moldes fremste musikere med som gjesteartister.

Spiss Vinkel består av: Nils Bekkevold (vokal og gitar), Roar Bye (bass), Hans Petter Jørgensen (trommer), Einar Larsen (gitar og koring) og Atle Ødegård (gitar og vokal). Produsent og tekniker på EPen «Hva skjedde….» er Kolbjørn Venaas Jr. Som studiomusiker medvirker Kjell Atle Orø på keyboard.