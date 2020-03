Hun var biblioteksjef i Molde i ti år. Nå får hun pris

Kultur

Bibliotekprisen deles ut annethvert år av Norsk bibliotekforening avdeling Møre og Romsdal, og skal gå til en person, institusjon eller organisasjon som på en spesielt god måte har fremmet, utviklet og synliggjort bibliotekene og arbeidet deres i fylket.

Prisen er i år et kunstverk av Ålesundskunstneren Hilde Rosenberg Bamarni, og deles ut under Biblioteksjefmøtet i Molde 3.-4. mars.

Et langt yrkesliv i bransjen

I år går prisen til Evy Sisilie Bergum, skriver foreningen i en pressemelding.

Bergum gikk av som pensjon høsten 2019 etter å ha vært biblioteksjef ved Molde bibliotek i nær ti 10 år.

Hun har hatt et langt liv i bibliotek- og bokbransjen i Møre og Romsdal. Hun har arbeidet i flere folkebibliotek, i skolebibliotek og i bokhandel, og avsluttet karrieren som biblioteksjef i Molde fra 2010 til våren 2019. Hun har også sittet i Nasjonalbibliotekets strategiske råd, vært leder i Norsk bibliotekforening avd. Møre og Romsdal og styreleder i Bjørnsonfestivalen.

PopVit'ens mor

Evy Sisilie Bergum var den her i Møre og Romsdal som virkelig tok inn over seg den endrede formålsparagrafen i Folkebibliotekloven i 2014, der det legges vekt på at folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, står det videre i pressemeldingen.

Da Molde bibliotek flyttet inn i nye lokaler på Plassen satte hun for eksempel i gang arrangementsserien PopVit. Der byr biblioteket på gratis foredrag om samfunnsaktuelle og populærvitenskapelige temaer, i samarbeid med institusjoner som Høgskolen i Molde og Bjørnsonfestivalen.

Molde ble kåret til Årets bibliotek i Norge i 2014, mye takket være den store personlige innsatsen Evy Sisilie la ned for å etablere Molde bibliotek som en spennende arena for litteratur, kultur og samfunnsutvikling. I alle sine år som biblioteksjef har hun vært en pådriver for den videre utviklingen av Molde bibliotek og en foregangsperson når det gjelder å samarbeide med andre for å få til ting som kan være vanskelig å få til alene, står det i pressemeldingen.

Prisen deles ut tirsdag kveld

– Evy Sisilie har satt spor etter seg i bibliotekmiljøet i Møre og Romsdal, med sin glød og optimisme, sin handlekraft og sin faglige integritet. Ikke minst har hun gjennom hele sitt yrkesliv vært en engasjert forkjemper for noen av de mest grunnleggende verdiene for bibliotekene i Norge, at bibliotekenes tilbud skal være gratis og tilgjengelig for alle i samfunnet, avslutter meldingen.

Prisen blir utdelt på Norsk bibliotekforening avdeling Møre og Romsdals årsmøte på Plassen, Molde folkebibliotek tirsdag 3. mars kl. 18.00.