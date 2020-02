Denne artisten skal spille på Trollstigen under RaumaRock

Kultur

I 2018 arrangerte festivalen konsert på Trollstigen for første gang. Da spilte Janove innendørs i en fullsatt Trollstigen kafé. I fjor spilte ISAK utendørs for 600 publikummere i fantastisk vær.

I år er det Marion Ravn som skal holde minikonsert på Trollstigen, før hun går på scenen på festivalområdet senere på kvelden. Dato for konserten er fredag 31. juli, melder RaumaRock i ei pressemelding.

Tross sin unge alder, har Marion Ravn vært plateartist i over 19 år. Det startet da hun som tiåring ga ut et album med barnesanger sammen med venninna Marit Larsen. Albumet ble Spellemannsnominert.

I en alder av 14 år ble Marion og Marit, under navnet M2M, signert av Atlantic Records. De hadde stor suksess i USA, Asia, Sør-Amerika og Skandinavia. De ga ut to album som solgte over to millioner eksemplarer.

Marion Ravn ga ut sitt første soloalbum i 2005, det også på Atlantic Records i USA. Ravn har også vært duettpartner med Meat Loaf på låta «It's all coming back to me now», som kom ut i 2006. Hun turnerte verden rundt med Meat Loaf og Pink i 2007.

Ravn slapp sitt andre soloalbum i 2011. I fjor høst kom albumet «Mellom disse 4 vegger.»

Ravn har også vært Idol-dommer, dommer i X-Factor og deltaker i Hver gang vi møtes.