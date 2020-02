– Vi har mistet en musikalsk historieforteller, som inspirerte trommeslagere over hele verden

Kultur

Det melder flere norske medier, blant dem VG, tirsdag formiddag.

Jon Christensen var gift med skuespiller Ellen Horn, og far til Emilie Stoesen Christensen i bandet No 4. Han ble 76 år gammel.

«Vår Jon sovnet stille inn på Sagenehjemmet i natt. Vi trøster hverandre», skriver kona, Ellen Horn, på Facebook, i følge Dagbladet.

En av de som har spilt flest ganger på Moldejazz

Første gang Christensen spilte på Moldejazz var i 1963, den gang med blant andre Dexter Gordon og Sonny Stitt. Siden har besøkt festivalen en rekke ganger på 70-, 80- og 90-tallet, og spilt hele 49 konserter på festivalen, flere ganger med store jazznavn som Terje Rypdal, Jan Garbarek og Arild Andersen.

Siste gang Christensen spilte på Moldejazz var trolig i 2013, i Terje Rypdals store prosjekt The Sound of Dreams – der det var to trommeslagere med, nylig avdøde Paolo Vinaccia i tillegg til Christensen.

– Jon Christensen var nok en av de musikerne som har spilt flest ganger på festivalen. Han var jo den ledende norske trommeslageren i en mannsalder og en av de som virkelig markerte seg internasjonalt. Han ble en stilskaper. Jons måte å spille trommer på, var veldig særegen. Rytmisk var han ekstremt avansert og kreativ, sier Petter Pettersson, som i dag sitter i programkomiteen til Moldejazz.

Har inspirert musikere over hele verden

Pettersson forteller at Christensens bortgang ikke var uventet.

–Jeg visste at han var veldig dårlig, sier Pettersson.

– Hvordan vil du huske Christensen?

– Som lun og humoristisk, og veldig til å stole på. Han var alltid laid-back, det var ikke noe stress, sier Pettersson, og legger til:

– Med ham har vi har mistet en musikalsk historieforteller, som har inspirert trommeslagere over hele kloden. Jon hadde hele jazztrommetradisjonen under huden, han utviklet etterhvert sin helt egen måte å spille på, som var voldsomt inspirerende for andre. Men han kunne fortsatt spille slik som i gamle dager når han ville. Så fleksibel var han. Helt i særklasse, sier Pettersson.

Christensen spilte på en lang rekke jazzutgivelser, blant annet «Ingentings bjeller» med Jan Erik Vold, og «Belonging» med Keith Jarrett, Jan Garbarek og Palle Danielsson. Han var en internasjonalt anerkjent musiker, som har deltatt på en lang rekke innspillinger.