Hoem utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden

Kultur

Da ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i Aschehoug-villaen i Oslo med familie, venner og kollegaer til stede.

– Det kom som en overraskelse da jeg fikk vite at jeg skulle få utnevnelsen. Jeg går ut fra at jeg først og fremst får den for litteraturen min, sa Hoem til Nynorsk pressekontor rett i forkant av utnevnelsen. Da hadde han ikke lest begrunnelsen fra Ordensrådet, som deler ut prisen.

– Med litterær kvalitet og engasjement som virkemiddel har Hoem som forfatter og samfunnsdebattant brutt ned mange fastlåste holdninger mot nynorsk. Hoem har vist verdien av en språkdelt norsk kultur og vist at nynorsk ikke er til hinder for å nå ut til et bredt publikum, sa kansellisjef Mette Tverli da hun utnevnte Hoem fredag.

Hun sa videre at Hoem har skrevet uforglemmelige portretter av mennesker og deres liv og virke.

– Han har en egen evne til å skildre gleden og slitet i alle typer arbeid. Han utforsker sosiale klasser og viser nyanser i ulike mennesker.

Hoem selv skildret livet og forfatterskapet sitt som en eventyrlig reise, da han tok imot utnevnelsen. Han benyttet også anledningen til å kritisere Europa for måten flyktninger blir behandlet på, i nyere tid:

– Det er dypt nedslående at Europa ikke klarer å forhindre at millioner av mennesker stadig er på flukt, at de bor i leirer under de mest nedverdigende forhold en kan tenke seg. Så lenge jeg har krefter til det, vil jeg være med på å påpeke at dette er en stor skam for tiden vår, sa han blant annet.