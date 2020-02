Dette er Moldejazz sin verdensartist

Kultur

Torsdag slapp Moldejazz navnet på headlineren på Romsdalsmuseet onsdag 15. juli, etter å ha ventet en stund på den siste bekreftelsen.

– Denne artisten var her også i 2013, og han har blitt mye større siden da. Låta «All of me» har 1,1 milliarder strømminger på Spotify, sier festivalsjef Hans-Olav Solli om kjærlighetssangen Legend skrev til sin Chrissy Teigen i 2013.





Alle gode ting er tre

Det er ingen hemmelighet at festivalen har jobbet med flere store artistnavn til denne store museumsdagen.

– Vi har hatt tre ulike løp gjennom året. Først i sommer, så i høst, og så dette navnet de tre siste månedene, sier Solli.

– Var Legend førstevalget?

– Vi har ikke tenkt slik. Dette var tre ulike artister, og jeg vil heller si at alle gode ting er tre. Men av disse tre artistene kan jeg si at Legend er både den yngste og den mest relevante. Han kommer jo rett fra gospeltradisjonen, og fikk tilnavnet Legend nettopp fordi han høres ut som de «the classics», sier Solli, og legger til:

– Jeg synes dette er veldig stas. John Legend er en verdensstjerne av i dag, sier Solli om Legend, som omtales som sanger, pianist, komponist, produsent og filantrop.

– Molde blir eneste spillested i Norge blant mange storbyer i Europa.

– Hvor mye ressurser bruker festivalen på denne bookingen?

– Det er et kjempeløft for oss, og vi satser selvsagt på et utsolgt museum, sier Solli, som kun slipper dette ene artistnavnet nå. Både de to andre artistnavna onsdag og programmet til torsdagskonsertene på museet blir sluppet seinere, mens Bendik, Emilie Nicolas og Astrid S. allerede er sluppet til fredag 17. juli.

Fikk terningkast 5 i 2013

Forrige gang Legend gjestet Molde, ble han belønnet med terningkast 5 – mens en av artistene før ham på scena, Kendrick Lamar, ble vurdert til terning 6 av Romsdals Budstikkes anmeldere.

– John «Legend» Stephens med band og to korister kom litt forsinka på scena, sist ut i maratonkonserten på Museet. Til gjengjeld satte de tonen kraftig fra første låt, med tophit-en fra debutalbumet Get Lifted: «Used to Love You» dundret utover noen tusen foran scena så anmelderen kjente ribbeina skrangle – og fansen brøt ut i umiddelbar jubel, skrev anmelder Marit Heiene den gang.

John Legend har allerede lansert USA-delen av sin store Bigger Love-turné på sin hjemmeside. I august og september spiller han rundt 30 konserter i hjemlandet.

John Legend Stephens ble født i 1978 i Ohio, men vokste opp i Philadelphia. John Legends første store opptreden på plate kom da han spilte piano på Lauryn Hills ”Everything Is Everything” i 1998.

Mot slutten av 2003 signerte John Legend kontrakt med Kanye West sitt produksjonsselskap, KonMan Entertainment, og fikk deretter platekontrakt med Columbia. Albumet Get Lifted ble utgitt i 2004 og fikk kjempekritikker verden over. Han var sist aktuell med albumet Darkness and Light i 2016.

I 2020 har han gitt ut singelen Conversations in the Dark.

Det er ikke kjent om Bigger Love-turneen skal promotere et nytt album.

Prisbelønt

Legend har vunnet Grammy-pris 11 ganger.

Han er også den eneste afro-amerikaner med EGOT: En Emmy, en Grammy, en Oscar og en Tony. Bare 15 andre kan smykke seg med samme tittel.

Legend opptrådet på Nobelkonserten i 2017, og er svært samfunnsengasjert. Han har tatt initiativ til kampanjen Free America, som ønsker å endre Amerikas kriminelle system. - Vi bor i det landet som fengsler flest mennesker i verden, har han uttalt.