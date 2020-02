– Moldejazz har 60 år med unik kultur- og musikkhistorie

Nylig var Nasjonalbiblioteket i Molde for å få oversikt over Moldejazz sitt rikholdige arkiv. – Materialet er viktig å bevare, sikre og gjøre tilgjengelig, slik at det kan brukes til forskning og formidling, sier Richard Gjems, seksjonsleder for musikk.