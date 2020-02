Teaterstykke om mobbing blant de mest sette på Teatret Vårt i fjor

Kultur

35 127 publikummere besøkte de 447 oppsetningene og arrangementene som ble framført av regionteatret i Møre og Romsdal. Dette er en økning fra 34 200 i 2018.

Den selvbiografiske dagbokromanen Evig søndag av Linnéa Myhre ble iscenesatt i en samproduksjon med Den Nationale Scene. Alene på scenen trakk skuespiller Stine Robin Eskildsen 2 478 mennesker inn i teatersalen på de 34 forestillingene som ble spilt i Møre og Romsdal.

Arthur Millers stykke En handelsreisendes død med Per Egil Aske i hovedrollen var vårens hovedproduksjon. Forestillingen som tok et oppgjør med den amerikanske drømmen samlet 2278 publikummere på sine 17 forestillinger.

En moderne og fysisk versjon av Henrik Ibsen stykke En folkefiende spilte for ungdomsskoler og videregående skoler og fikk et publikumstall på 5 751 fordelt på 61 forestillinger. Forestillingen Lars er LOL ble sett av 3 295 på de 30 forestillingene som ble framført for mellomtrinnet på barneskoler i 2019. Begge forestillingene reiste på skoleturné i Møre og Romsdal som en del av Den kulturelle skolesekken.

2019 ble avsluttet med familieforestillingen Snødronningen av H. C. Andersen. «Når livet trylles inn i eventyret» skrev Sunnmørsposten og trillet terningen til fem for forestillingen som ble besøkt av 3 980 fordelt på 38 forestillinger.

Regnskapet for fjoråret er ennå ikke klart, men økonomisk vil Teatret Vårt gå med ett solid overskudd i 2019.