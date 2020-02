Fredag får du se denne 17-åringen fra Molde i Idol

Kultur

Sesong 11 av Idol startet mandag 13. januar. I programmet fredag 7. februar er det Idol-auditions i Trondheim og Loen, og fra toppen av fjellet Hoven i Loen blir Johannes Mordal å se på skjermen.

– Jeg har sunget så lenge jeg kan huske, forteller 17-åringen på telefon fra Ålesund, der han går på videregående skole.

Musikalsk Mordal-familie

Johannes er sønnen til Jens Kristian Mordal og Lena Haugen, som er sterkt engasjerte i korpsmiljøet i Molde. Også flere andre i familien Mordal – som Johannes sitt søskenbarn Beate Mordal – er kjente fra musikklivet.

– Tidligere har jeg gått på sang på kulturskolen, og der har jeg både hatt Tove Midtbø Moe og min onkel Hans Iversen som lærere, forteller Johannes Mordal, som har opptrådt i mindre sammenhenger – også med sin eldre bror Elias Mordal, som i tillegg til å være et stort fotballtalent, også spiller piano.

– Hvorfor meldte du deg på Idol?

– Jeg hadde lyst til å starte noe, og få litt oppmerksomhet. Fokuset var ikke først og fremst å nå veldig langt, sier Mordal, som beskriver Idol-deltakelsen som en grei opplevelse.

– Jeg har lyst til å satse mer på sangen. Sammen med broren min skriver jeg litt låter selv også, forteller Mordal.





Synger Adele på audition

I år som i 2018 er Tshawe Baqwa (kjent fra Madcon) og artistmanager Silje Larsen Borgan i dommerpanelet. De har fått med seg artisten Andreas «TIX» Haukeland som ny mann bak dommerbordet, etter at Gunnar Greve sa takk for seg etter fem sesonger som Idol-dommer. Katarina Flatland er programleder for andre sesong på rad.

På auditionen der Johannes Mordal er med, var imidlertid Tix alene som dommer.

Mordal valgte Adele sin låt «Remedy».

