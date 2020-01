Molde-forfatter valgt ut til filmfestival i Berlin

Disse bøkene er valgt ut til Berlinalen 2020:

When Life was Beautiful Again: Kerstin Sgonina, Tyskland

I Will Never See the World Again: Ahmet Altan, Tyrkia

Mariana Trench: Jasmin Schreiber, Tyskland

Among Wolves: Alex Beer, Østerrike

The Man Who Played with Fire – Stieg Larsson’s Lost Files and The Hunt For An Assassin: Jan Stocklassa, Sverige

The Authenticity Project: Clare Pooley, UK

The American Fiancée: Eric Dupont, Canada

Lean Your Loneliness Slowly Against Mine: Klara Hveberg, Norge

Shark's Teeth: Nederland

Surrogates: Susan Spindler, UK

Winterbees: Norbert Scheuer, Tyskland

The Lost Children: Romina Casagrande, Italia

KILDE: www.buchmesse.de