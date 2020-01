– Frykter vi taper kampen om pengene

Kultur

Den tidligere kulturministeren Trine Skei Grande (V) vil flytte større deler av ansvaret for de store kulturinstitusjonene rundt om i landet fra stat til fylkeskommuner. Det gjelder flere regionteatre, og flere store orkestre. Et av de foreløpige forslagene er at finansieringen av mange institusjoner skal endres fra 70 prosent statlige midler og 30 prosent fylkeskommunale midler til det omvendte.