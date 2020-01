Kultur

Det blir mange filmanbefalinger om dagen. Men januar 2020 har så langt om ikke annet bydd på et nydelig filmvær.

Når kinoåret i tillegg starter med flere gode titler, har du minst to gode grunner til å finne vegen inn i kinomørket. Fredag 24. januar er det premiere på en allerede prisbelønt og kritikerrost film jeg har store forventinger til, Sam Mendes antikrigsfilm 1917. Vi kan nevne to Golden Globes, PGA for beste film og hele 10 Oscar-nominasjoner (bare slått av Joker med 11).

Netflix «Umulig å ikke la seg berøre» «They Shall Not Grow Old» - unikt innblikk i hverdagslivet til soldatene.

Handlingen foregår i Frankrike på slagmarken under første verdenskrig, nærmere bestemt 6. april 1917, der de to soldatene Blake (Dean-Charles Chapman) og Schofield (George MacKay) må krysse tyskokkupert område i forsøk på å redde livene til 1600 medsoldater – blant dem Blakes bror.

Det er imidlertid ikke historien i seg selv som får kritikerne til å juble; det er vel så mye selve den tekniske filmatiseringen; samtkostymer, effekter og scenografi. Det må nevnes at 1917 er en one-shot-film (framstår å være filmet i ett opptak). Basert på det jeg har lest av anmeldelser, er dette en krigshistorie som virkelig bør oppleves på kino.