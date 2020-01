– I fjor kom 400 for å se trendy gjenbruk. I år skal 11 modne menn svinge seg på catwalken

Kultur

Det er Klimafestival i byen og lørdag går det store, folkelige arrangmentet Redesigndagen av stabelen – i år flyttet fra Krona til rådhussalen for å få plass til alle utstillerne, mannekengoppvisningene og ikke minst, alle publikummerne.

Dette er dagen for deg som vil bli inspirert (og kanskje imponert) over hvilke muligheter som finnes med redesign. Og er du ikke en kløpper med symaskin selv, blir det også mulighet til å kjøpe noe.

Skal jeg velge meg ut noe på programmet, må det blir mannekengoppvisningen kl. 12.00. Her lover arrangøren at det blir MANNE-keng; for her skal 11 godt modne menn som sverger til reparasjon, arving og gjenbruk, vil vise sine plagg på catwalk kl. 12.00 under mottoet «Gammel, men ikke utgått på dato.»