Kultur

Ekstremsportutøverne Tom Erik Heimen og Kilian Jornet i Rauma inngår et veddemål: Hvem er raskest opp og ned til det ikoniske fjellet Romsdalshorn?

Tom Erik Heimen skal løpe opp Halls renne og fly ned, mens Kilian Jornet skal opp via Nordveggen - for deretter å løpe Halls renne ned igjen.

Dette er det argaste jeg har sett på lenge! For en vanlig dødelig, som har hengt i Nordveggen i fullt klatreutstyr, kan en virkelig begynne å lure på hva disse to er laget av. Å se Kilian Jornet springe (!) opp på 30 minutter og 45 sekund, eller se Tom Erik Heimen kaste seg utfor den 1550 meter høye toppen, omgitt av storslått, romdalsk natur, er intent mindre enn vanvittig. Godt og spennende filmet og klippet sammen er det også! Hvem som vinner skal jeg ikke røpe; men det er faktisk bare ett og et halv minutt som skiller konkurrentene.