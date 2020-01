Ble lurt – fikk ærespris

Kultur

Det er Best i tekst-kampanjen som torsdag ga Lars Aarønæs sin ærespris for hans mangeårige arbeid for norsk språkrøkt, går det fram av en pressemelding.

På sin Facebook-side forteller Aarønes hvordan han ble lurt til arrangementet i den tro at han skulle fortell om språkspalta si. I stedet ble han altså overrasket med pris.

Språkspalte for nær 40.000

I juryens begrunnelsen for æresprisen heter det: «Språknestor Lars Aarønæs har i en årrekke gjort seg bemerket innenfor tekstbransjen i Norge. Han har gjennom atskillige utgivelser formidlet kunnskap om språket i alle dets fasetter – alltid på en forståelig og uhøytidelig måte. Og ikke minst, Aarønæs har bygd opp Facebook-gruppen Språkspalta, som med sine 39 000 medlemmer har bidratt til at folk landet rundt diskuterer – og engasjerer seg i – språkets utvikling og natur.»

Et liv med språk

Aarønæs er født og oppvokst i Hustadvika. Han har særlig arbeidet med mediespråk. Han var spaltist i ukeavisa Dag og Tid i 18 år. Da den siste papirutgaven av fagbladet Journalisten i 2014, hadde Aarønæs levert språkspalte i hver utgave siden april 1990, altså nesten 25 år. Språkspalta på Facebook er en avlegger av Journalistens språkspalte, med mediespråk som tema. Spalta nærmer seg nå 40 000 medlemmer. Aarønæs er også kursholder og forfatter. Før jul var Bygdanyttboka, med historier fra Fræna for 40 år siden.