– En uforglemmelig sterk film

Film: «Selvportrett»

Molde kino, premiere fredag 17. januar

Dette er smertefull, men vakker dokumentarisk film om kunstfotografen Lene Marie Fossen, som døde av anoreksi i fjor, 33 år gammel.

Fossen tok helt eksepsjonelle fotografier, både av seg selv og andre. I 2017 stilte hun ut på Nordic Light i Kristiansund, men Morten Krogvold som sin mentor. Jeg så de på veggen der og bildene hennes gjorde voldsomt inntrykk. Å oppleve dem igjen på kinolerretet, og se og høre en radmager Lene fortelle med sin barnlige stemme om hvordan fotograferingen skaper mening i et liv som ellers består av en kamp mot en dødelig sjukdom, er sterkt.

Som tittelen tilsier, dette er et selvportrett, fortalt av Lene og familien. Det er også en film om anoreksi og mangelen på tilpasset behandling i helsevesenet. Det er ingen motstemmer her, men det inngår heller ikke i prosjektet. Lene selv framstår som reflektert, hun snakker og skriver sms-er i nærmest poetiske vendinger om sin angst for livet og redsel for å bli frisk.

Jeg gikk ut av salen både rørt og litt klokere etter å ha sett en uforglemmelig film.

Film: «The Irishman»

Netflix

Ja, den varer lenge. Tre timer og 29 minutter ber legendariske Martin Scorsese om av vår tid i mafiafilmen som ble sluppet på tampen av året i fjor. Er den verdt det? Det kan diskuteres. Men filmen, som fikk fem Golden Globe-nominasjoner, bør ses.

En av grunnene til det er skuespillerne Robert DeNiro, i rollen som den tilbakeskuende leiemorderen Frank Sheeran, Al Pacino som den ofte rasende fagforeningslederen Jimmy Hoffa, den egentlig pensjonerte Joe Pesci, samt Harvey Kitel.

Mens Sheeran ser tilbake på sitt mafialiv på 60- og 70-tallet i den litt forvirrende begynnelsen av filmen møter vi skuespillerne digitalt forynget, et grep man venner seg til etterhvert.

The Irishman er en film om å se seg tilbake på sine gamle dager, på et liv fylt av grådighet og ondskap, på hvilke valg man har gjort – og til hvilken pris.