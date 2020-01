– Det sies at moldensere er lukket, men jeg oppfatter dem ikke sånn. Men de har nok en annen type humor

Kultur

Hvis det hadde vært opp til Johanna Mørck, hadde vi ikke sittet inne i lyset på Fole Godt nå. Vi hadde allerede vært halvveis oppe i lia i retning Stikk Ut-posten Brattlihaugen, rett overfor Cecilienfryd. Der ville Johanna fyrt opp bål med utsikt over søvnig by og stødige fjell som er så fin akkurat herfra. Så ville hun fortalt om hvordan hun pleier å ta med de to guttene sine hit, niåringen og femåringen. At de ikke alltid kommer seg helt opp på Varden. Men hva gjør vel det, når Brattlihaugen er så fin.