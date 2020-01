Ungt blikk på alvorlige tema

Kultur

MOLDE: Tore Renberg (47) er den sjuende forfatteren hvis bøker er utgangspunkt for Ungt Blikk-samarbeidet mellom Bjørnsonfestivalen og Molde vgs. Romanene Du er så lys (2016) og Mannen som elsket Yngve (2003) legger grunnlaget for elevenes egne, kreative produkt, som dans, dikt, drama, musikk, filmer og kollasjer. Arbeidet startet i høst, da Tore Renberg møtte elevene for første gang, og kulminerer i en presentasjon på Storyville i mars.