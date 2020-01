Nå er de lokale musikerne til nyttårskonserten klare

Kultur

Fra før er det kjent at Beat for Beat-programleder og vokalist Atle Pettersen skal lede årets Nyttårskonsert med Storyville Storband i Bjørnsonhuset den 11. januar, og blant annet framføre flere Frank Sinatra-låter. Nå er også de lokale bidragene på plass, og blant dem finner vi for første gang to gospelkor; både Molde Gospel og Gossen Gospel Voices.