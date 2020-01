Har plass til 2000 på folkefest lørdag

Kultur

Lørdag 4. januar er det klart for det arrangørene håper blir hele befolkningens folkefest for nye Hustadvika kommune.

– Vi oppfordrer til å markere dagen med flaggheising og bygging av lyslykter - hvis mulig - i hele Hustadvika kommune, sier kultursjef Hanne Brakstad.

Sjekk planene for den store festforestillinga Gratis folkefest for Hustadvika Lørdag 4. januar blir det stor festforestilling i Eidehallen. Alle arrangement, samt mat og drikke, blir gratis.

Festprogram i Eidehallen

Feiringa starter på Skaret allerede fra kl. 10, der det blir ulike arrangement.

– Det er faktisk meldt godt vær i tidsrommet 10 til 13 lørdag, så vi håper folk tar turen til Skaret også, sier Brakstad.

Hovedprogrammet skjer i Eidehallen mellom kl. 16 og 20, og der åpner dørene kl. 15.

– Alle folkefestarrangement er alkoholfrie. Det blir mulig å parkere ved selve hallen, på Eide ungdomsskole/kulturskole, i Iver R. Eides veg 30 - 34, på parkeringa til kunstgressbanen, Eide nye gravsted og Kirkeplassen, forteller Brakstad.

I hallen blir det ulike aktiviteter for barn og unge i flerbrukshallen - her må man ha med innesko - og et variert program med ulike kulturinnslag i fotballhallen. Blant annet skal Edvard Hoem holde en nyskrevet åpningsprolog. Her blir det også kafé med gratis servering. Dessuten blir Pluggen ungdomsklubb åpen.

Plass til 2000 i hallen

Brakstad forteller at idrettslag, lag og foreninger har mange hender i sving for å få arrangementet av stabelen, mens Molde Live tar seg av det tekniske.

– Vi har plass til 2000 i hallen i henhold til brannforskriftene. Men vi har jo ikke billettsalg, så eneste måte å ha oversikt over antallet på, er å «klikke» folk inn og ut av hallen, sier Brakstad.

– Hvor mange tror dere at kommer?

– Det er jo veldig vanskelig å si. Vi håper det kommer mange, og samtidig at vi får plass til alle. Skrekkscenarioet er at ikke alle får plass, sier Brakstad, som har en oppfordring til slutt:

– Ta vare på hverandre og skap gode minner fra folkefesten!