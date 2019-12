Blir det bulgarsk bryllupsmusikk når Bjørn-Petter gifter seg?

Kultur

ELNESVÅGEN: Man må nesten trekke pusten før man sier navnet på Bjørn-Petter Tøsses masteroppgave. Dessuten er sannsynligheten stor for at man avslutter med et spørrende: hva-for-noe? For det er ikke hvert år fræninger interesserer seg for «Bryllupsmusikk i Trakia-området i Bulgaria fra 1980 til i dag» i så stor grad at det blir en master på Norges musikkhøgskole av det. Men det gjør Bjørn-Petter.