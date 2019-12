Filmen Tunnelen er spådd å redde filmåret 2019. Der spiller Per Egil Aske fra Molde en viktig rolle

Kultur

Det er Aftenpostens anmelder Ingrid Åbergsgjord som gir Tunnelen, regissert av Pål Øie, karakter 5 av 6 og konkluderer med at filmen har kvaliteter som kan redde et ellers skuffende norsk kinoår. P3s Filmpolitiet ved Birger Vestmo gir terningkast 4 og skriver blant annet: Tvekampen i far-sønn-forholdet mellom Christian (Per Egil Aske) og Ivar (Mikkel Bratt Silset) i det lokale brannvesenet gir dramatikken en ytterlige dimensjon. Silset er blant annet kjent fra serier som Valkyrien og Beforeigners.