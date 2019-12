To ganger Stille Stund lille julaften

Kultur

For 19. gang arrangeres to ganger Stille Stund-konsert i Molde domkirke med Molde Brass Band den 23. desember, kl. 20.00 og kl. 22.00.

– Det har blitt en tradisjon at Molde Brass Band avslutter førjulssesongen med Stille stund. Og det er tydeligvis en tradisjon for mange andre også. I fjor var nesten 1100 på de to konsertene, det vil si, to fulle konserter, sier Nils Ove Erstad i Molde Brass Band.

Tre gjestesolister

Korpset arrangerte konserten for første gang i 2001. Det er fjerde gang at det spilles to konserter på rad.

– I år er vi så heldige å ha med oss et stjernelag av solister i Beate Mordal, Hanne Marit Mordal Iversen og Ole Andreas Silseth.

I et innholdsrikt program vil vi oppleve både juleperler som O Helga natt og Mitt hjerte alltid vanker, i tillegg til allsang på våre kjæreste julemelodier, sier Erstad og legger til at dirigent som vanlig blir Jens Kristian Mordal. For øvrig blir det et sammensatt kor som vanlig, og sogneprest Olav Gading leser tekst.

– Lurt å kjøpe billetter

Erstad forteller at mange fortsatt belager seg på å kjøpe billetter i døra.

– Vi vil jo gjerne ha plass til alle, men når det er fullt, så er det fullt. Dørsalg blir kun ved ledige billetter. Vi oppfordrer derfor til å kjøpe på forhånd, så er man sikret plass, sier Erstad.

Kollekten går til Frelsesarmeen i Molde.