– Både Hoem og rektor tar feil

Kultur

I helga kastet forfatter Edvard Hoem seg inn i språkkrangelen ved Julsundet skole. I et leserinnlegg ber han folket i Aukra «slå ring rundt grautmålet». Hoem skriver blant annet at at alle undersøkeleser viser at det er en fordel å ha nynorsk i barne- og ungdomsskolen.