Nelly (13): – Aurora har så herlig stemme. Selv når hun bare snakker!

Kultur

Aurora, for tiden aktuell med å synge i storsuksessen til Disney, Frost 2, inntok fredag kveld Bjørnsonhuset med bandet sitt.

Fant Aurora på polsk podkast

Konserten var også åpen for de mellom 12 og 18. De måtte ha med seg verge, og fikk egen inngang inn til et område som var adskilt fra området hvor det ble drukket alkohol.

Natalia Ziecik fra Midsund hadde med seg datteren Julia, på 13.

– Jeg er vel egentlig den som liker Aurora best av oss to, sier Natalia og smiler.

– Jeg kjente ikke til Aurora da vi flyttet fra Polen for to år siden, men så hørte jeg på en polsk podkast som anbefalte henne. Og da gikk jeg på YouTube for å sjekke, og da hørte jeg med en gang at dette var musikk for meg.

Julia liker også Aurora, men i dag er det hun som er med som støtte til mamma.

– Jeg vet egentlig ikke om så mange på min alder liker henne. Det er kanskje det?

Aurora så fin

Vi tar derfor med spørsmålet til to andre på Julias alder, Nelly Bjerkeseth Gjendem (13) og Eline Voll Schønhardt (13).

– Jeg synes Aurora er så fin, sier Nelly.

– Hun har en fantastisk personlighet, og det er så herlig å høre stemmen hennes. Selv når hun bare snakker.

Venninnen, Eline, ble med fordi Nelly spurte henne.

– Jeg hadde hørt om Aurora før, men jeg kjenner ikke så veldig mye til musikken hennes.

Men begge er enige om at det er strålende at konsertarrangører i Molde gir de under 18 mulighet for å komme på slike konserter.

– Det er kjempebra, og så har vi den tryggheten at vi er adskilt fra den mer voksne delen, sier Nelly.

Ikke bekymret

Pappa Kjetil Gjerde Gjendem sier at det var han som spurte datteren om hun hadde lyst til å gå på denne konserten.

– Jeg synes nesten man måtte gå og se på henne når hun først kommer til byen. Jeg liker personligheten hennes.

Og han er ikke bekymret over å ha være verge for de to trettenåringene.

– Nei, de oppfører seg så fint at det har jeg ingen problemer med.

Aurora fikk Revolt-plate

Ulrik Bolsønes er frontfigur i Molde-bandet Revolt. Han er på jobb som vakt denne kvelden, og han forteller at da Revolt spilte på samme festival som Aurora i 2018 hadde han fått rom ved siden av hennes hotellrom.

– Jeg satte da et eksemplar av albumet vårt utenfor døren hennes da jeg gikk ut. Da jeg kom tilbake, var det borte. I sted ble jeg fortalt at hun har albumet vårt enda! Er ikke det kult?

Aurora fornøyd

Konserten var ikke utsolgt, men det var tydelig at tilbudet for de mellom 12 og 18 ble satt pris på, for det var et par hundre solgte billetter bare i den seksjonen.

Til sammen var litt under 500 personer til stede på konserten, og Aurora selv skrøt av publikum etter konserten.

– De lyttet og tok alt inn. Det var fantastisk fint. Jeg liker meg i Molde.