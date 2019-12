– Nynorsk er eit betre val når vi bur i ei nynorsk-kommune

Kultur

Ei gruppe foreldre til elevar ved Julsundet skole vil ha bokmål som hovudmål ved skolen. Dei har gjennomført ei spørreundersøking, der resultatet blei 56 prosent for bokmål og 44 prosent for nynorsk. Saka skal opp i kommunestyret i Aukra den 17. desember, og innstillinga til rådmannen er at ein bør halde fram med nynorsk.