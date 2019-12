Endelig klart for Händel-konsert

Kultur

MOLDE: Ann-Helen Moen har mistet tellinga, men tror hun har framført det klassiske verket minst hundre ganger, senest i Sandefjord for fire uker siden. For fiolinistene Primrose Sandøy og Sunniva Liepelt Uran, sangerne Ingeborg Remøy og Nora Bæverfjord Rye samt Tone Synnøve Øygard Steinkopf er det annerledes. Søndag er de fire ungdommene og dirigenten med og framfører det mektige verket for aller første gang.