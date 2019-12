Hun får Bjørnsonstipendet 2019

Kultur

Det er Maria Navarro Skaranger som tildeles Bjørnsonstipendet 2019, skriver Bjørnsonfestivalen i en pressemelding. Stipendet er på 25.000 kroner og går til «en forfatter det er grunn til å knytte betydelige forventninger til». Utdelingen vil finne sted på Chateauet i Molde 30. januar.

Skiller seg ut

Det er det litterære råd i Forfatterforeningen som utgjør juryen i samarbeid med Bjørnsonfestivalen og Bokhandlerforeningen.

– Maria Navarro Skaranger har allerede i ung alder skrevet to gode, og forskjellige, romaner. Med Bjørnsonstipendet håper vi Skaranger vil fortsette å utvikle forfatterskapet sitt, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

– Navarro Skaranger skiller seg definitivt ut fra mengden av unge forfattere. Hun har allerede presentert seg som en uforutsigbar forfatter både gjennom språk og innhold, sier Johild Kosberg Bredin, festivalsjef for Bjørnsonfestivalen.

Vanligvis blir Bjørnsonstipendet delt ut på festivalens åpningsarrangement i starten av september, men fordi vinneren var forhindret fra å delta ble både offentliggjøringen av stipendvinneren og selve utdelingen utsatt.

– Vi er glade for at vi nå får presentere Maria Navarro Skaranger for publikum i Molde, og vi vil benytte anledningen til å feire både stipendutdelingen, ny publikumsrekord på årets festival og gjøre stas på våre fantastiske frivillige samme kveld, sier festivalsjef Johild Kosberg Bredin i pressemeldingen.

Utgitt to romaner

I juryens begrunnelse heter det blant annet at forfatteren har med sine to vidt forskjellige romanunivers tydeliggjort at hun behersker og besitter et rikt språklig og tematisk repertoar.

Maria Navarro Skaranger (f. 1994) er fra Oslo og debuterte med romanen «Alle utlendinger har lukka gardiner», som ble solgt til Danmark allerede før utgivelse i Norge. Skaranger ble tildelt Debutantprisen 2015 og ble nominert til Tarjei Vesaas Debutantpris 2015 for romanen. Videre utga hun i 2018 Bok om sorg (Fortellingen om Nils i skogen). For denne ble Skaranger tildelt Osloprisen 2018.