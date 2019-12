Jul uten Red Hot – for første gang

Kultur

Etter en travel førjulstid fullpakket med konserter fra 26. november og til dagen før lillejulaften ser småbarnspappa Knut Marius fram til jul med sine aller nærmeste. Samtidig litt vemodig at det i år for første gang ikke blir romjulskonsert med Red Hot. Gjengen som kanskje er aller viktigste årsak til at Voice-vinneren fra Tomrefjord har nådd så langt som musikalsk entertainer. Når det ikke blir konsert i jula, er Knut Marius ekstra glad for at Bjørnsonhuset er stoppested på førjulsturneen.