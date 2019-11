Laga bok inspirert av gamle julekort

Kultur

– Her har det vore julestemning lenge. Eg har arbeidd med denne boka i to år, saman med Tarjei Rypdal Eide, som står for illustrasjonane. No er boka her, fortel Olla Rypdal til Romsdals Budstikke. Ho driv eige forlag, dette er bok nummer seks som ho har skrive.