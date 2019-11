NÅ: Første slipp for Moldejazz 2020

Kultur

Moldejazz har innkalt til pressekonferanse utenfor Storyville på Plassen onsdag kl. 12.00.

– Vi presenterer en rekke nye artister. Pressekonferansen er åpen for publikum, heter det i invitasjonen fra Moldejazz.

Skal understreke at Moldejazz er landets ledende jazzfestival

Festivalsjefen innledet med å presentere ny festivallogo.

- The Legacy Continues fanger aspektet ved å både være historiske og framoverlente, sier Solli.

- Det viktigste for oss med det første slippet, er å si klart fra at Moldejazz er, og skal være, Norges ledende jazzfestival. Det første slippet er en understreking av det. Vi skal slippe en konsert i Bjørnsonhuset, en i Rådsalen, noe i Alexandaparken, men først og fremst her på Plassen, sier festivalsjefen.

Festivalsjefen forteller at han har jobbet i flere år med John Zorn, og at det blir en omfattende residency, med minst ni konserter, i tillegg til at han skal kuratere.

Fremst står Bagatelles Marathon, et prosjekt som blir delt i to deler. I Part I deltar blant annet Masada (musikernavn blir oppdatert).

Cecile McLorin Salvant tilbake

Videre har Moldejazz sikret seg Cecile McLorin Salvant, som skal holde konsert i Teatret Vårt 16. juli. Mange vil huske henne fra Woman to Woman-prosjektet i 2017.

- Vi regner henne som den fremste kvinnelige jazzartisten nå, i hvert fall blant de yngre, og ser fram til å få henne tilbake med eget band nå, sier Solli.

Bandet Out of Land

- Det neste bandet er noe så sjeldent som en vaskeekte supergruppe. De er alle bandledere i hver sine respektive band. De har vært vanskelig å få tak i, nettopp fordi de er ute med bandene sine. Dette blir en konsert jeg virkelig gleder meg til, sier Solli, og legger til at det er fritt og improviserende, men likevel melodisiøst.

Bandet består av den sveitsiske vokalisten Andreas Schaerer, den tyske pianisten Michael Wollny, den franske akkordionisten Vincent Peirani og saksofonisten Emile Parisien, som alle er midt i tretti-årene. De ga ut albumet Out of Land i 2017.

Det var programkomite-medlem Petter Pettersson som fikk tak i dem, gjennom plateselskapet Act Music.

- Jeg brukte det at vi er 60 for alt det er verdt, sier Pettersson.

Konserten går 13. juli i Storyville.

Vibrafonisten Joel Ross

- Av og til skal vi hente upcoming-stjerner også. Nå har amerikanske Joel Ross blitt signet på Blue Note Records, og dette blir norgespremiere for vibrafonisten med eget band, forteller Solli om neste artist ut, som er 23 år gammel.

Dobbeltkonsert i Alexandraparken

- Første artist ut på avslutningsdagen er vokalisten og gitaristen Tora, i Alexandraparken 18 juli. Hun har kommet som et skudd de siste åra. Hun har allerede markert seg sterkt, seinest nå i Royal Albert Hall, der hun var med på bluesmaraton-konserten. Hun spiller klokka 21 denne fredagen i parken. Det blir en bluesrock-happening, sier Solli om 25 år gamle Tora Dahle Aagård.

Tora har for øvrig 80.000 følgere på sin Instagram-profil, og hun bidro på D'Sounds siste album, Unicorn.

Gov't Mule følger etter Tora i parken

Gov't Mule (uttales Government) er et amerikansk sør-rock-jam-band, dannet i 1994 som et sideprosjekt av The Allman Brothers Band av gitaristen Warren Haynes og bassisten Allen Woody. Fans refererer ofte til Gov't Mule ganske enkelt som Mule.

De avslutter altså kvelden i Alexandraparken fredag 18 juli (kl. 23.00).

John Zorn bekreftet

Fra før er det klart at Moldejazz, som skal feire sin 60. festival i 2020, har sikret seg den berømte saksofonisten og komponisten John Zorn fra New York City som Artist in Residence. Zorn gjestet Moldejazz første gang i 1991 med bandet Naked City. Detaljene rundt hans residens i Molde er ennå ikke kjent, med unntak av at Zorn presenterer sitt gigantiske prosjekt «Bagatelles Marathon», der mellom tretti og femti musikere i ulike konstellasjoner gir frie tolkninger av Zorns komposisjoner.

I disse ensemblene har flere av samtidsjazzens ledende personligheter, som Tyshawn Sorey, Craig Taborn, Dave Douglas, Kris Davis, Mary Halvorson, Marc Ribot, Julian Lage, Peter Evans og en rekke andre, vært med. Mange av dem blir også å høre i Molde. Moldejazz vurderer å la «Bagatelles Marathon» framføres gjennom en hel kveld – løpende uten pauser – fra ulike scener på kulturhuset Plassen, opplyser festivalen på sin nettside.

Julian Lage er også klar

Nå er ett av hans mange prosjekt i uke 29 klart: Zorn kommer med gitarvirtousen Julian Lage, sist hørt i Molde på jazzfest i fjor høst, og bassist Jorge Roeder fra New Masada Quartet. Det opplyser Moldejazz på sin Facebookside. Bildet av musikerne og festivalsjef Hans-Olav Solli er fra den legendariske jazzklubben Village Vanguard i New York.

Steinar Raknes – og Ola Kvernberg?

I tillegg er det klart at Steinar Raknes skal gjøre et bestillingsverk for Jazzfest i Trondheim og Moldejazz i samarbeid, slik Ola Kvernberg har gjort før ham. Raknes forteller at det blir den fjerde skiva i Stillhouse-prosjektet.

I tillegg hinter Ola Kvernberg på sin Facebook-side at han har et nytt prosjekt på gang – som skal avsløres onsdag formiddag.

Vi følger pressekonferansen.