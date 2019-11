Bokbåten et stopp nærmere nedlegging

Kultur

Bokbåtens framtid ble behandlet av politikerne i kultur-, næring- og helseutvalget mandag.

Foreslo videreføring og ny driftsmodell

Fylkesrådmannen innstilte i sitt punkt 1 på at Møre og Romsdal fylkeskommune ikke viderefører bokbåttjenesten, og punkt 2: At Fylkestinget legger til grunn at fylkeskommunen sitt arbeid med bibliotekutvikling og litteraturformidling i Møre og Romsdal skal være forankret i lov og regionale planer. Fylkeskommunen skal prioritere tiltak som kommer alle kommunene til gode.

Skal bokbåtjenesten videreføres - eller skal det utvikles nye formidlingstiltak? – Lenge leve bokbåten! Bokbåten Epos er stadig ute i hardt vær. Nå er den fredet i ett år til. – Det har vært mye baluba rundt bokbåten. Jeg synes det er uendelig trist om en 50 år lang og stolt tradisjon blir lagt ned, sier skuespiller Karen Høie.

Møteleder Marit Nerås Krogsæter (Sp) åpnet saka med å stille et alternativt forslag; at fylkeskommunen viderefører bokbåttjenesten, ser på ny driftsmodell i samarbeid med kommunene og mulig samarbeid med Vestlandet. Deretter ble det åpnet for debatt.

Sp og MDG mot resten

Flere av politikerne etterlyste inndekning av tjenesten, og så problemstillingen i lys av den vanskelige økonomiske situasjonen fylkeskommunen befinner seg i.

- Det er vanskelig å støtte det alternative forslaget når vi ikke har noen sum å forholde oss til. Det er ingen tvil om at bokbåten er viktig og fin, men uten inndekning blir det vanskelig for oss å støtte det, sa Line Hoem (Ap). Hun fikk støtte av flere andre, med unntak av Joakim Skaar (MDG), som mente det burde være mulig å finne pengene et sted.

[Intervjuet] – Bokbåten var kjempeviktig da den kom for 50 år siden. Men samfunnet er i endring, og vår jobb er å prioritere. – Mange har sterke og gode minner knyttet til bokbåten. Det er heller aldri kjekt å miste et tilbud. Jeg forstår engasjementet, sier Heidi-Iren Wedlog Olsen. Vi har stilt fylkeskultursjefen 10 spørsmål om bokbåten.

Fylkestinget avgjør

Det alternative forslaget til Krogsæter falt, med 4 stemmer (Sp og MDG), mens fylkesrådmannens innstilling om å ikke videreføre tjenesten ble vedtatt med 9 stemmer. Saka skal videre til Fylkesutvalget seinere i november og Fylkestinget i desember.

Det ble også vedtatt et forslag fra Krogsæter om at Møre og Romsdal fylkeskommune forusetter at midler som har blitt brukt til drift av bokbåttjenesten skal komme folkebiblioteka i kommunene og i områder der det er lav bibliotekdekning til gode gjennom utviklingsmidler og litteraturformidlingstiltak. Dette forslaget fikk 8 stemmer og ble vedtatt mot 5 stemmer.