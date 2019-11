Hundretusenvis av bilder i 200 flytteesker fra Birkeland-kjelleren til Romsdalsmuseet:

– Det største fotoarkivet vi har fått

– Det er trist at en bedrift som har holdt på så lenge må legge ned. Men vi er glade for å få ta vare på denne fotografiske kulturhistoriske skatten, sier konservator Kenneth Staurset Fåne ved Romsdalsmuseet. – En løsning vi alle er glade for, sier Alf-Erik Birkeland.