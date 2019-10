Fresende festlig Pratagraf-humor

Kultur

Den musikalske motoren var Jon Balkes Batagraf-trio, men når musikken som i kveld krydres av to rappkjefta humorister som Are Kalvø og Espen Beranek Holm utgjør de samlet Pratagraf. Ei vellykket smørje, boblende av burleske humorutfall fra de to pratmakerne, og med svært tett og velfungerende komp.