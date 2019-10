Debatt om hvilken musikk som spilles i NRK P1

– Vi får mange henvendelser og alle blir vurdert

Mens Bjørn Eidsvåg hevder NRK P1 ikke har plass til artister over 50 år, mener lokale musikere at radiokanalen har for lite lokal musikk. Slik svarer NRK Møre og Romsdal.