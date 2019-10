«Slåttekaren og etterslekta i sort/hvitt» på Krona torsdag:

Slik så de ut – her er slekta til den berømte slåttekaren

Mange har nok sett for seg livene til personene i Edvard Hoems eventyrlige romansuksess om Nesje-slekta, som har et opplag på over 330.000. På Romsdalsmuseet torsdag kan du se foto av hvordan det virkelig var.