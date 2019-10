– Jeg brenner for bygda jeg bor i, og synes det er nitrist at vi ikke har hatt 17. mai-korps her de siste åra

Kultur

AUKRA: – Jeg brenner for bygda jeg bor i, og synes det er nitrist at vi ikke har hatt korps her de siste åra. ATV med høyttalere, som vi har hatt fremst i 17. mai-toget et par ganger, er en fallitterklæring, sier Baard Fanghol (48) fra Julsundet i Aukra.