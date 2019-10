Anmeldelse: Bjørn Tomren – «Bad science fiction»

Det er bare én Bjørn Tomren

I årevis har en av Tomrefjords aller største sønner – Bjørn Tomren – fortalt oss at uansett hva han bedriver, så gjør han det på et helt eget vis og med en personlighet som både er lett å like og lett å bli forundra over.