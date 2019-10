Nå er traileren fra storfilmen spilt inn på Trollstigen klar

Kultur

Det var for et års tid siden at filmteamet fra Snowglobe og Scanbox Entertainment oppholdt seg i Rauma for å gjøre opptak til den dansk-norske dramafilmen Selvmordsturisten. Det er Nikolaj Coster-Waldau som spiller hovedrollen. Han er de siste årene mest kjent for rollen som Jaime Lannister i Game of Thrones.