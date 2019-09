Kaptein Sabeltann og Den Magiske Diamant med kinopremiere fredag:

Slik har du aldri sett Kaptein Sabeltann før

Den nye Kaptein Sabeltann-filmen er på et teknisk nivå publikum aldri har sett før i norsk animasjon. Bak produksjonen står landets fremste animatører. To av dem er Are Austnes og Henrik Lervåg Linnes fra Molde.