Mestret i lag med Hoa og AC/DC

Kultur

Molde: Dirigent Magnus Brandseth var ikke så reint lite stolt over å presentere alle de unge musikerne som har stått på i helga, og i Molde Videregående skoles aula blåste det friskt bakover i amfiet når de unge og de litt eldre musikerne drønnet i veg med AC/DC-låta Thunderstruck. En helt utenkelig låt for et korps å spille noen år tilbake, men korpsvinden blåser nye veger, sier dirigent Magnus Brandseth.