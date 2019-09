Ny runde med Ungdomskvartalet

Kultur

MOLDE: Tirsdag var konsept og driftsramme for det for lengst vedtatte nye Ungdomskvartalet, som skal bestå av ungdomskulturhus, utstyrssentral og ungdomskontor, oppe til behandling i fomannskapet. Debatten handlet imidlertid om omfanget og detaljer rundt helsetilbudet i huset. Noen politikere mener det nå har vokst seg for stort og dyrt i prosesessen.