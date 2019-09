– Stolte over å få Green Day til Ålesund

Kultur

(smp.no) I tillegg til å annonsere at de reiser på en global stadionturné slipper de i dag singelen «Father Of All...» fra det kommende albumet Father Of All... som gis ut 7. februar 2020 via Reprise/Warner Records.

Det melder Momentium på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Vi er skikkelig stolte over å ha fått selveste Green Day til å komme til Ålesund, som eneste stoppested i Norge på sin verdensturné som ble annonsert i dag. Vi snakker om et av verdens aller største band, forteller Ronny Stokke i Momentium.

Og arrangøren forventer at billettene vil gå raskt unna.

– Dette er eneste sjansen til å se bandet på norsk jord i 2020, så det er klart vi forventer mange tilreisende til en konsert av dette kaliberet. Her er det bare å sitte klar når billettene slippes, sier Stokke.

Rockebandet Green Day, ofte omtalt som «verdens beste liveband», er kjent for å levere musikk og show av høyeste kvalitet.

Gruppa, som består av Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt og Tre Cool, slo igjennom i 1994 med albumet «Dookie» og låter som «Basket Case», «Long View» og «When I Come Around».

Siden da har de hatt en enorm suksess og blant annet mottatt fire Grammy-priser for beste alternative album, beste rockealbum, årets låt og beste rockealbum. De elleville punkrockerne har solgt over 80 millioner album og er et av verdens mestselgende band innenfor sin sjanger. «American Idiot»-albumet solgte over 12 millioner plater alene.

Dette er også første gangen Green Day spiller utenfor Oslo når de er i Norge, der de ved alle anledninger har solgt ut Ullevål Stadion.

– Offisielt billettsalg starter 20. september og det er fri aldersgrense på konserten, sier Stokke.

Denne saken ble først publisert av Sunnmørsposten.